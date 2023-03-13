В Москве пропал помощник главы коллегии Евразийской экономической комиссии Дмитрий Шедко.

По данным «Известий», в последний раз мужчину видели в четверг, 9 марта. Шедко взял с собой мобильный телефон, однако в данный момент он недоступен.

По некоторой информации, правоохранители не нашли ничего подозрительного в квартире Шедко в Москве.

По факту исчезновения помощника главы коллегии проводится проверка.

Дмитрий Шедко работал помощником председателя коллегии Евразийской экономической комиссии и жил в Москве. Ранее занимал должность первого замглавы белорусского минсвязи и информатизации. В 2019 году подал в отставку.