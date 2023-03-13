Движение на пересечении Пискаревского и Металлистов в Петербурге ограничат

В Санкт-Петербурге почти на месяц ограничат движение на пересечении Пискаревского проспекта и проспекта Металлистов. Об этом сообщает Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ).

Ограничение введут с 15 марта, продлится оно до 14 апреля 2023 года. Причиной является реконструкция светофора.

Как уточняет телеканал «78», с 15 по 24 марта также будет закрыто движение по Ординарной улице на отрезке от Большого проспекта Петроградской стороны до Малого проспекта Петроградской стороны. На данном участке будет вестись строительство инженерных сетей.

По той же причине с 15 до 21 марта закроют движение по Моховой улице в поселке Лисий Нос. Речь идет об отрезке от улицы Холмистой до Боровой.

В ГАТИ рекомендуют автомобилистам заранее планировать свои маршруты с учетом ограничений движения.