Новое туристическое направление откроют в Пензенской области

В Пензенской области между селами Абашево Спасского района и Паны Наровчатского района построят «туристическую дорогу». Работы с подрядчиками обсудил глава регионального минстроя Александр Гришаев.

Как поясняет ИА «Пенза-пресс», эта дорога необходима для развития нового туристического направления. Она позволит туристам побывать на родине абашевской игрушки и познакомиться с историей Наровчатского района.

Наровчат — один из старейших населенных пунктов Пензенской области. Во время Золотой орды здесь находилось поселение Мохши, где, как считается, в начале XIV века была резиденция хана Узбека.

Контракт на строительство дороги заключили 7 марта.