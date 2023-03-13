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Число погибших в результате удара ВСУ по Волновахе возросло до двух

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Фото: ТАСС/Николай Тришин
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Число погибших при обстреле Волновахи в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны Украины возросло до двух, еще двое получили ранения. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщил глава районной администрации Константин Зинченко.

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«Две девушки погибли — посетительницы супермаркета, который попал под обстрел. Ранены две его сотрудницы», — сказал Зинченко ТАСС.

Ранее в этот день Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли центр Волновахи. В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщали о жертвах среди мирного населения — одном погибшем и одном раненом.

Волноваха находится рядом с Донецком, город был освобожден в марте 2022 года. Он регулярно обстреливается украинскими националистами.

Один из обстрелов произошел 5 марта во время митинга, посвященного памяти командира батальона «Спарта», героя ДНР и России Владимира Жоги (позывной Воха), погибшего в прошлом году. В результате двух ударов из РСЗО HIMARS было полностью разрушено здание бывшего дома быта рядом с домом культуры, где проходило торжественное собрание.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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