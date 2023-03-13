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В МИД РФ подчеркнули важность возобновления женевских дискуссий

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая
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Односторонние решения по отмене и переносу плановых раундов дискуссий в формате Международных женевских дискуссий (МЖД) по безопасности и стабильности недопустимы. Такую точку зрения 13 марта озвучил замглавы МИД РФ Михаил Галузин в ходе беседы с сопредседателем МЖД в Закавказье, представителем ООН Джихан Султаноглу.

«Российским представителем была подчеркнута неприемлемость односторонних решений сопредседателей по отмене и переносу плановых раундов МЖД, указано на необходимость возобновления ритмичной работы в рамках женевских дискуссий», — указано в сообщении.

Известно, что диалог проходил в формате видеоконференции, в рамках которого также были затронуты вопросы перспектив возрождения механизма по предотвращению и реагированию на инциденты на грузино-абхазской границе.

«Обсуждены также перспективы восстановления механизма по предотвращению и реагированию на инциденты на грузино-абхазской границе в населенном пункте Гал, бездействующего последние несколько лет на фоне бесперебойного функционирования аналогичной структуры на грузино-югоосетинской границе», — резюмировали в ведомстве.

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Ранее, 31 января, МИД России заявил о нецелесообразности проведения 3 февраля встречи в Москве с сопредседателями МЖД по безопасности и стабильности в Закавказье. Официальный представитель ведомства Мария Захарова тогда заявила о том, что Москва получила от сопредседателей МЖД уведомление об отмене планировавшегося на 21–22 февраля очередного 57-го раунда и его переносе на 4–5 апреля. В документе также отмечалось, что февральские сроки «подходят не всем участникам». Дипломат подчеркнула, что это уже второй подряд перенос раунда.

В октябре 2020 года МИД Грузии заявил, что раунд женевских дискуссий по Закавказью, запланированный на 6–7 октября, был сорван российской стороной. МИД РФ назвал безосновательными эти заявления Грузии.

В настоящее время женевские дискуссии по Закавказью остаются единственной платформой диалога между Сухумом, Цхинвалом и Тбилиси. В переговорах принимают участие представители Абхазии, Грузии, России, США и Южной Осетии, наблюдатели от ООН, Евросоюза и ОБСЕ.

Главная цель дискуссий — достижение юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Абхазией и Грузией, Южной Осетией и Грузией.

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