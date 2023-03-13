Три новых площадки для выгула собак обустроят в Петербурге

На территории Санкт-Петербурга в 2023 году обустроят три новые площадки для выгула и дрессировки собак. Об этом сообщает пресс-центр городской администрации.

«Адреса площадок были выбраны с учетом пожеланий горожан. Одна находится на Васильевском острове у дома 91 по Среднему проспекту. Вторая в Петроградском районе на пересечении переулка Нестерова и Зверинской улицы. Третья — в Приморском районе у дома 28 по Яхтенной улице», — говорится в сообщении властей.

Как уточняет телеканал «78», на выбранных территориях появятся специализированное оборудование, уличная мебель. Также на участках высадят деревья и кустарники.

В 2022 году в Петербурге благоустроили семь площадок для выгула собак. Работы прошли в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». В целом с 2019 года было открыто и благоустроено 15 таких территорий.