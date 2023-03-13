Патриарх Кирилл поздравил папу римского Франциска с 10-летием избрания

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 13 марта поздравил папу римского Франциска с 10-летием избрания предстоятелем Римско-католической церкви.

«В нынешних сложных обстоятельствах вы вносите значительный вклад в проповедь Евангелия Христова и уделяете внимание развитию межконфессионального взаимодействия», — приводит слова Кирилла сайт Русской православной церкви.

Патриарх выразил надежду на то, что диалог между религиозными лидерами может принести «благие плоды и способствовать объединению усилий людей доброй воли для исцеления ран творения Божия». Кирилл пожелал Франциску здоровья и душевного мира.

Хорхе Марио Бергольо был избран 266-м папой римским 13 марта 2013 года. Взойдя на престол, он принял имя Франциск в честь Франциска Ассизского.

11 марта патриарх Кирилл обратился к Франциску и Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с призывом воспрепятствовать изгнанию монахов Украинской православной церкви (УПЦ) из Киево-Печерской лавры. Он указал на то, что данному решению предшествовал целый ряд мер давления на монашескую общину лавры.

В тот же день Франциск заявил, что он готов поехать в Киев, однако при том условии, что ему удастся нанести визит и в Москву. Он выразил надежду, что у него получится это сделать.