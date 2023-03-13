Отечественная легковушка сбила школьника на дороге в Тобольске

В Тобольске (Тюменская область) отечественная машина сбила мальчика, который направлялся в школу. Об этом порталу «Наш город» сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла утром в понедельник, 13 марта. По предварительным данным, 11-летний мальчик пытался перебежать дорогу в непредусмотренном месте, когда его сбила «Лада Гранта».

В результате наезда ребенок получил различные травмы, сейчас он находится в больнице. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

12 марта во дворе одного из домов в Якутске погрузчик, занимавшийся уборкой снега, наехал на женщину 1956 года рождения. Пенсионерка погибла.