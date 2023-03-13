Стало известно о подготовке протестов в Берлине в связи с визитом Нетаньяху

Проживающие в Берлине израильтяне планируют выйти на многотысячные демонстрации во время визита в Германию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщает издание Ynet со ссылкой на организаторов акции.

Как отметил один из лидеров протестного движения, чьи слова цитирует издание, израильтяне не довольны, что Нетаньяху улетает в Берлин сразу после выходных, проведенных в Риме, и не занимается решением вопросов, связанных судебной реформой.

«В среду премьер-министр, вместо того чтобы оставаться в Израиле и заниматься кризисом, собирается вылететь в Берлин. Мы будем сопровождать его и там — в Берлине запланированы многотысячные демонстрации», — сказал собеседник издания.

Чета Нетаньяху отправится в Берлин в среду, 15 марта. По данным израильских СМИ, в программе визита обсуждение более жесткой позиции Германии по Ирану, а также закупки Берлином израильской системы ПРО Arrow.

Масштабные антиправительственные протесты проходят в Израиле десятую неделю. Так, 5 марта, на улицы вышли порядка 400 тыс. израильтян, недовольных судебной реформой, которая даст кнессету (орган законодательной власти Израиля) больший контроль над судебной системой. Кнессет получит полномочия отменять решения Верховного суда в отношении законов и решений правительства, а также назначать его судей.

12 февраля президент Израиля Ицхак Герцог в ходе обращения к нации на фоне протестов заявил, что страна находится на грани коллапса и власть не должна быть парализована.

На следующий день ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долговв беседе с «Известиями» выразил мнение, что массовые акции в Израиле не сразу, но будут урегулированы. Власти страны примут меры для снижения накала в обществе.