В Киево-Печерской лавре началась проверка имущества

Комиссия заповедника «Киево-Печерская лавра» начала проверку на территории монастыря. Об этом 13 марта сообщил митрополит Винницкий и Барский Варсонофий.

Он рассказал в своем Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской), что во время прогулки по лавре встретил комиссию, которая занималась проверкой, не имея на руках документы и предупреждение священноначалия.

«Вместе с владыкой Павлом записал обращение о нарушении юридических процедур, а также призыв к нашим верующим к усиленной молитве и стоянию за нашу общую святыню, которую хотят незаконно забрать у монахов Лавры», — заявил Варсонофий.

10 марта стало известно о том, что монахи Киево-Печерской лавры должны покинуть монастырь до 29 марта текущего года. В документе сказано, что межведомственная рабочая группа по подготовке предложений и рекомендаций по организации выполнения отдельных задач, которые связаны с деятельностью религиозных организаций на Украине, уличила монастырь в якобы нарушении условий договора по использованию зданий, принадлежащих государству.

В 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против Украинской православной церкви (УПЦ). Они проводили обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности». Так, в декабре 2022 года Службой безопасности Украины (СБУ) было заведено 50 уголовных дел в отношении священников УПЦ.

В ноябре прошлого года в результате обысков на территории Киево-Печерской лавры в Киеве СБУ нашла пророссийскую литературу, поддерживающую «русский мир». После этого стало известно, что Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру зарегистрировали как монастырь в составе Православной церкви Украины.