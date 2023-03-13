Центробанк выпустит памятную монету с Александровской слободой

В обращение выходит памятная монета с изображением Александровской слободы. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщает пресс-служба Банка России.

Монету номиналом 25 рублей пустят в обращение во вторник, 14 марта. Она получила название «Музей-заповедник «Александровская слобода» по названию древнерусской крепости и вошла в серию «Памятники архитектуры России».

Масса драгоценного металла, использованного для ее создания составляет 155,5 г, ее отлили из сплава 925-й пробы. Диаметр монеты составляет 60,0 мм. У нее рифленая боковая поверхность, с обеих сторон по окружности выступает кант.

На лицевой стороне с помощью рельефного оттиска изображен герб. Как и на других монетах, на памятной есть надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», указаны номинал и дата выпуска, обозначение металла по Периодической системе элементов Дмитрия Ивановича Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотную сторону нанесли рельефные изображения архитектурного ансамбля Александровской слободы на фоне стилизованного изображения неба. Монета украшена растительным орнаментом, который выполнен в технике лазерного матирования. Там же изображены эмблемы музея-заповедника. В верхней части окружности на матированном участке с рельефными геральдическими фигурами единорога и льва по краям есть надпись «АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СЛОБОДА», внизу полукругом располагаются слова «ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ».

Памятную монету выпустили тиражом 1 тыс. экземпляров. Она считается законным средством наличного платежа в России, денежный знак обязаны принять по номиналу при любом виде платежей.

Ранее, 13 февраля, Банк России выпустил памятную монету с изображением композитора Сергея Рахманинова. Ее выпуск приурочили к 150-летию со дня рождения композитора.