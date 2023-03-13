Уголовное дело возбудили после приостановки движения на участке БКЛ

Уголовное дело возбуждено после приостановки движения на участке Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы из-за действий застройщика. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщает пресс-служба главного следственного управления СК по городу

По данным ведомства, дело возбуждено по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ (ст. 216 УК РФ) по забору грунта, проводимых на западе столицы. Следователи установили, что земельные работы проводили сотрудники частной строительной организации. Изымается строительная и проектная документация, договоры субподряда и иные документы по финансово-хозяйственной деятельности.

Кроме того, создана комиссия по данному инциденту.

Движение поездов по внутренней стороне было остановлено ранее в этот день на участке от станции «Новаторская» до станции «Аминьевская», проводились восстановительные работы. Руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов сообщил, что к остановке движения поездов метро на БКЛ привели незаконные работы застройщика недвижимости «Донстрой».

БКЛ запустили 1 марта текущего года. Строительство БКЛ стало крупнейшим в России и одним из самых крупных во всем мире проектов метростроения. Специалисты построили 70 км линий, 31 станцию и три электродепо.