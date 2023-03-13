Пять районов Ульяновской области затопило во время половодья

В Ульяновской области ликвидируют последствия активного половодья. Затапливает территории Радищевского, Николаевского, Новоспасского, Сенгилеевского и Ульяновского районов. На месте работают спасатели и руководители профильных отраслей.

Больше всего, как сообщает ulpravda.ru, пострадали Радищевский и Николаевский районы. Так, в селе Канадей пострадали 10 приусадебных участков, эвакуированы 12 человек. Уровень воды в реке Сызранке повысился, со стороны Новоспасского района образовался ледяной затор, из-за чего под водой оказалась часть дороги между Малой Андреевкой и Новым Томышевым. Сегодня там начались взрывные работы.

Из берегов вышла река Березовка. Подтоплены 118 придомовых территорий, шесть социально значимых объектов. В пунктах временного размещения находятся 236 жителей, спасатели и коммунальщики откачивают воду.

В Ульяновске коммунальные службы работают в районе Мостовой, Пригородного, Баратаевки, Вырыпаевки, села Лугового. Так, на Мостовой планируется укрепить дренажные канавы, расчистить их.

Ранее сообщалось, что с 4 марта частный сектор Ульяновска начали готовить к сезону паводков. Удалось прочистить около 3700 погонных метров водоотводных канав, 58 пропускных труб.