Полиция оцепила Национальную библиотеку в Софии из-за подозрительного чемодана

Полицейские оцепили Национальную библиотеку имени святых Кирилла и Мефодия в Софии из-за подозрительного чемодана, сообщает 13 марта телеканал BGNES.

«На месте работают машины скорой помощи и пожарная машина. На данный момент сотрудников НБЦМ просят не покидать свои рабочие места и оставаться в здании», — сообщается в материале.

6 марта источник «Известий» сообщил о задержании в подмосковном Домодедово мужчины в военном камуфляже с гранатой. Инцидент произошел на Набережной улице. По итогам экспертизы выяснилось, что «граната» была муляжом. Тем не менее мужчину отправили в серпуховское отделение полиции.