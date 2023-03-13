В Еврокомиссии не стали говорить о возможных переговорах главы ЕК с Байденом о СП

В Европейской комиссии (ЕК) отказались 13 марта утверждать, обсуждала ли ее глава Урсула фон дер Ляйен с президентом США Джо Байденом взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».

«У нас нет ничего нового сообщить вам относительно этой темы и ее обсуждения главой Еврокомиссии. Проводятся расследования. Есть разные предположения в СМИ относительно того, кто их осуществил и почему. Но пока у нас нет каких-либо официальных результатов расследований, мы не можем делать каких-либо выводов», — сообщила на брифинге официальный представитель ЕК Дана Спинант.

На минувшей неделе фон дер Ляйен совершила турне в Северную Америку, в ходе которого встретилась с Байденом. Официальных сообщений о том, обсуждали ли они взрывы на «Северных потоках», не поступало.

7 марта американское издание The New York Times опубликовало материал, в котором указывалась возможная причастность проукраинской группировки к атаке на «Северные потоки». Из материала следует: некоторые официальные лица США считают, что Украина и ее союзники имели наиболее логичный потенциальный мотив для атаки на трубопроводы.

После публикации NYT газета The Times указала на осведомленность спецслужб Запада о наличии украинского следа в ситуации со взрывами газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что публикации о взрывах на «Северных потоках» — это скоординированные вбросы. Он также выразил недоумение, как американские чиновники, на которых ссылаются СМИ, без расследования могут что-то предполагать про теракты на «Северных потоках».

Журналист из США Сеймур Херш назвал глупостью статью The New York Times о причастности украинцев к атаке на СП. О статье журналист узнал во время беседы с «Известиями». Он также сообщил, что опубликует новое расследование про «Северные потоки» на следующей неделе.

8 февраля Херш опубликовал расследование диверсий на российских газопроводах. В нем сказано, что дайверы из Америки заложили бомбы во время учений Baltops в Балтийском море еще в июне 2022 года, а активировали взрывчатку норвежцы. Мотивы Вашингтона, по словам Херша, были в том, чтобы вынудить ФРГ оказать Украине военную и финансовую помощь.

Утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» были обнаружены в сентябре 2022 года. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП было зарегистрировано два мощных подводных взрыва. На месте аварии были найдены следы взрывчатки. РФ назвала произошедшее актом государственного терроризма.