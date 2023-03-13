Седаны Omoda S5 начнут продавать в России к концу весны

В России в конце апреля или начале мая текущего года начнут продавать седаны Omoda S5, пишет 13 марта портал «Китайские автомобили», ссылаясь на пресс-службу компании.

Автомобили будут доступны также для корпоративных клиентов в таксомоторных парках и каршеринговых компаниях, сказано в материале. В РФ под названием Omoda S5 будут продавать модель Chery Arrizo 6 Pro, которая предназначена для бразильского рынка. В Китае эту модель называют Arrizo 5 Plus.

Omoda S5 уже сертифицирована в РФ. Машины будут поставлять с бензиновым атмосферным мотором объемом 1,5 л в связке с вариатором.

В настоящее время в линейке Omoda в РФ представлен лишь кроссовер C5, недавно в продаже появилась его новая модификация с полным приводом.

6 февраля портал Quto сообщил о том, что в РФ появился китайский седан премиум-класса Hongqi H9+. Автомобиль стоит в России практически 19 млн рублей.

Hongqi H9+ — люксовый суббренд китайской FAW. У большого седана есть матричные светодиодные фары, доводчики дверей, бесключевой доступ, мультиконтурная подсветка салона, виртуальная приборная панель, кресла с памятью настроек, подогревом, вентиляцией и массажем, а также хромированные 20-дюймовые диски.