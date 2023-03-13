Штормовое предупреждение объявили в Коми

В Коми объявлено штормовое предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. Оно будет действовать до 6:00 14 марта. В южных и центральных районах республики прогнозируется усиление юго-западного ветра скоростью до 13 м/с с порывами до 18 м/с. Такой прогноз дает филиал ФГБУ Северное УГМС «Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В период с 18:00 13 марта до 18:00 14 марта в северных районах республики возможно усиление юго-западного, южного ветра до 18 м/с. Временами ожидается метель с ухудшением видимости до 500–1000 м.

В Воркутинском районе в этот же период порывы юго-западного ветра могут достигать 27 м/с. Также ожидается ухудшение видимости до 100–1000 м, сообщает ИА «Комиинформ».

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что температура в Москве в предстоящий четверг, 16 марта, достигнет восьми градусов тепла. В условиях оттепели сугробы подтают с 39 до 25 см.