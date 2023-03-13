В Москве суд арестовал шестерых молодых людей за стриптиз в метро

Тверской районный суд Москвы признал шестерых пассажиров метро виновными в том, что они разделись в вагоне поезда. Пятерым назначен административный арест сроком от 12 до 14 суток, шестому нарушителю выписан административный штраф, говорится 13 марта в сообщении на сайте столичного ГУ МВД.

Как уточняется, видео, на котором молодые люди, точное число которых пока не установлено, находясь в вагоне электропоезда Замоскворецкой линии столичного метро, игнорируя правила приличия, сняли с себя одежду, было размещено в интернете. Дата инцидента не приводится.

«В результате проведения проверочных мероприятий полицейскими УВД на Московском метрополитене их личности были установлены. Спустя сутки шестеро нарушителей были задержаны и доставлены в отдел полиции», — отмечается в сообщении.

Также на сайте опубликовано видео с нарушителями правопорядка.

В отношении троих мужчин и трех женщин в возрасте от 19 до 29 лет составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

Задержаны не все подозреваемые, полиция продолжает работу по выяснению личностей и привлечению к ответственности остальных участников правонарушения.

В феврале пожилая женщина разделась на глазах у других пассажиров метро. Инцидент произошел на станции «Полежаевская». 62-летняя женщина объяснила свое поведение «приказом голосов».