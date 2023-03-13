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Курс доллара на Мосбирже упал ниже 75 рублей впервые с 1 марта

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Курс доллара США 13 марта опустился ниже 75 рублей на валютных торгах Московской биржи впервые с 1 марта 2023 года. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Так, по данным на 14:21 мск, цена американской валюты упала до 74,92 рубля. Снижение составило 1,55%. К 14:40 доллар США замедлил снижение, курс установился на отметке 75,09 рубля.

Аналогичная ситуация наблюдалась и с курсом евро. В минимальной точке его цена достигала 79,93 рубля.

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Ранее, 10 марта, курс евро в ходе валютных торгов Московской биржи поднялся выше 81 рубля впервые с 22 апреля 2022 года. В течение дня курс евро поднимался до 81,03 рубля.

В свою очередь партнер Capital Lab Евгений Шатов рассказал, что причины роста евро к рублю заключаются в политике Центробанка и Минфина РФ, которая предполагает поддержку экспортеров и наполнение бюджета. Кроме того, по словам эксперта, сохранение геополитической напряженности поддерживает высокий уровень спроса на эту валюту.

До этого, 28 февраля, российский рубль показал резкий рост на фоне снижения курса американской валюты. Американский доллар впервые с 20 февраля опустился ниже 74 рублей.

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