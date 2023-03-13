Сборная России в июне примет участие в чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии

Пресс-атташе сборной Таджикистана по футболу Фаридун Салиев подтвердил информацию, что сборная России сыграет на турнире в Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации (CAFA). Об этом он рассказал 13 марта изданию «Спорт-Экспресс».

«Планируется, что матчи группового этапа будут проведены в Ташкенте и Бишкеке. На нейтральных полях», — сказал Салиев.

Он добавил, что победители групп сыграют в финале. Команды, занявшие вторые места, сыграют за третье место.

Полуфиналы проводить не планируется.

В CAFA состоят федерации Ирана, Афганистана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана.

В конце февраля 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях в связи с началом спецоперации России по защите Донбасса. В декабре того же года исполком Российского футбольного союза несколько раз собирался для обсуждения вопроса перехода в Азиатскую конфедерацию, но решение не приняли.

В январе 2023 года УЕФА отозвал у Казани право на проведение матча за Суперкубок в 2023 году и перенес его в Афины. Игра состоится на стадионе имени Георгиоса Караискакиса 16 августа.