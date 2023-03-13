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Суд дал 9 лет колонии зарубившей невестку жительнице Алтайского края

Жительница Алтайского края, зарубившая топором девушку своего сына, получила 9 лет колонии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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На Алтае суд приговорил к девяти годам колонии общего режима женщину, которая зарубила топором девушку своего сына. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщается на сайте регионального следственного управления СК РФ.

Жительница Косихинского района Алтайского края Евгения Парубова пропала в 2021 году после того, как переехала к своему молодому человеку. Девушка воспитывала годовалого сына, которого никогда не оставляла одного, положительно характеризовалась, и потому у следователей появились подозрения о криминальном характере ее исчезновения.

В ходе следствия выяснилось, что примерно через месяц после переезда, в начале сентября 2021 года, между Парубовой и 43-летней матерью ее гражданского мужа произошла ссора. В ходе конфликта мать ударила девушку своего сына топором по голове. Рана оказалась смертельной, и девушка скончалась на месте. Чтобы избавиться от тела, женщина обратилась за помощью к своему сожителю. Тот завернул тело Парубовой в ковер, вывез из дома и сжег в печи для изготовления древесного угля, а останки утопил в болоте. Так как тело Парубовой не было найдено сразу, предъявить обвинение женщине и ее сожителю не удавалось несколько месяцев.

Дело рассматривал суд присяжных. Они признали пару виновной и не заслуживающей снисхождения. Женщина получила девять лет колонии колонии общего режима, ее сожитель за укрывательство преступления приговорен к одному году восьми месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее, 10 марта, безработного жителя Феодосии признали виновным в убийстве, разбое, хранении и ношении оружия и приговорили к 20 годам колонии строгого режима и штрафу 2 млн рублей. Мужчина незаконно переделал охотничье ружье в обрез и напал на водителя Daewoo Matiz с целью угнать его машину. Водитель попытался сопротивляться, тогда преступник выстрелил несколько раз и убил его, а тело попытался вытащил на дорогу. После этого он попытался скрыться, однако был задержан очевидцами.

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