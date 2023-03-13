Более 10 мостов закрыли для движения в Рязанской области

В Рязанской области по данным на понедельник, 13 марта, закрыли для движения пешеходов и всех видов транспорта девять низководных и четыре наплавных моста. Такие данные сообщили в региональном минтрансе.

Причина закрытия движения — подъем уровня воды в реках. Так, мосты закрыли через реки Проня, Ранова, Пара, Хупта, Малая Мостья и Ока. В министерстве отметили, что режим работы переправ будет меняться в зависимости от погодных условий, сообщает РИА «7 новостей».

Портал 62INFO.ru, в свою очередь, пишет, что уровень воды в реке Оке стремительно растет. За минувшие сутки он увеличился на 12 см и сейчас составляет 36 см ниже нулевой отметки. 12 марта прирост составлял 1 см, и столько же 11 марта.