Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области

В Сумской области взрывы. Об этом сообщает 13 марта интернет-издание «Страна.ua».

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Кроме того, в Минобороны России не сообщали, что наносили 13 марта удары по военным объектам или энергетической инфраструктуре Украины.

Ранее в этот же день воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей, подконтрольных Киеву, пишет «Газета.Ru».

На прошлой неделе украинское агентство «ТСН» заявило, что несколько сильных взрывов прозвучало в Киеве. Также о взрывах сообщили в Сумской, Винницкой и Киевской областях.

Российские войска начали наносить удары по критическим объектам Украины с 10 октября 2022 года. Как пояснил российский лидер, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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