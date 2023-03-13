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В Брюсселе ищут женщину, на которой может быть «пояс смертницы»

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Benoit Doppagne
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Правоохранительные органы Брюсселя разыскивают женщину, на которой, вероятно, надет «пояс смертницы». Об этом 13 марта сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на издание LeSoir.

Известно, что женщина прибыла в здание комиссариата примерно в 09:00 (11:00 по мск) в черном жакете, под которым сотрудники разглядели нечто похожее на бронежилет с торчащими электропроводами.

Ведется расследование, комиссариат временно закрыт. Иные подробности не указаны.

Ранее, 6 марта, в результате действий террориста-смертника минимум девять сотрудников полиции Пакистана погибли и еще 15 получили ранения. Инцидент произошел в районе Болан провинции Белуджистан на северо-западе страны. Сам взрыв прогремел рядом с автомобилем, в котором находились сотрудники полиции.

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