В Брюсселе ищут женщину, на которой может быть «пояс смертницы»

Правоохранительные органы Брюсселя разыскивают женщину, на которой, вероятно, надет «пояс смертницы». Об этом 13 марта сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на издание LeSoir.

Известно, что женщина прибыла в здание комиссариата примерно в 09:00 (11:00 по мск) в черном жакете, под которым сотрудники разглядели нечто похожее на бронежилет с торчащими электропроводами.

Ведется расследование, комиссариат временно закрыт. Иные подробности не указаны.

Ранее, 6 марта, в результате действий террориста-смертника минимум девять сотрудников полиции Пакистана погибли и еще 15 получили ранения. Инцидент произошел в районе Болан провинции Белуджистан на северо-западе страны. Сам взрыв прогремел рядом с автомобилем, в котором находились сотрудники полиции.