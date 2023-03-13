Более 20 участков дорог и мост подтоплены в Липецкой области

В Липецкой области ликвидируют последствия паводка. На 7 часов утра в регионе остаются под водой один низководный мост, 22 участка дорог, а также несколько приусадебных участков в разных муниципалитетах. Не работает одна понтонная переправа. Таковы данные областного правительства.

Воду откачали с трех подтопленных участков в Липецке, трех приусадебных участков в Лебедяни, в нескольких зданиях в Чаплыгинском, Долгоруковском, Данковском, Лев-Толстовском, Добринском и Липецком районах, сообщает Lipetskmedia.

К вечеру воскресенья, 12 марта, в Липецкой области было зафиксировано 22 случая подтоплений, семь мостов и 15 участков дорог оказались под водой. Придомовые участки были подтоплены в семи населенных пунктах. Самой сложной ситуация была в Лебедяни, где вода подошла к 22 домам, напоминает GOROD48.