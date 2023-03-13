Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди прокомментировала в понедельник, 13 марта, обновленную стратегию обороны Великобритании, где главным приоритетом называется противодействие угрозе, которую якобы представляют действия России для европейской безопасности.

«Обновленная стратегия обороны Великобритании ничем не обновилась», — заявила Ковитиди в беседе с RT.

Сенатор отметила, что разрушение России столетиями является стратегической задачей Лондона.

Также Ковитиди, комментируя информацию о том, что сама стратегия предусматривает выделение ещё £5 млрд на восполнение запасов снарядов и модернизацию ядерного арсенала, добавила, что эти средства «не спасут страну в случае ядерной войны, которую они фактически финансируют, вооружая Украину против России».

Ранее в этот же день премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что правительство страны в ближайшие два года повысит расходы на оборону на £5 млрд ($6 млрд). Соединенное Королевство планирует довести свои военные расходы до 2,5% ВВП, передает Федеральное агентство новостей.

Половину из этих средств направят на развитие ядерных сил сдерживания, вторая часть пойдет на восполнение запасов переданных Украине боеприпасов и вооружений, пишет REGNUM.

Обновленная стратегия обороны Великобритании содержит новые меры для укрепления экономической безопасности, а также технологических возможностей на фоне роста влияния Пекина, сообщается на сайте kp.ru.

Британские власти планируют обсудить этот вопрос на саммите НАТО, который пройдет летом в Литве, передает НСН.

В начале марта министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что военная техника армии страны на фоне украинского конфликта отчаянно нуждается в замене.

За месяц до этого Уоллес заявлял, что конфликт на Украине показал уязвимость обороны Европы и ее истощение из-за поставок вооружений Киеву.

В свою очередь руководитель комитета по обороне британского парламента Тобиас Эллвуд заявил, что в случае войны Вооруженные силы Великобритании смогут продержаться пять дней, так как военные запасы страны критически истощены.