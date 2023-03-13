В Совфеде оценили обновленную стратегию обороны Великобритании
Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди прокомментировала в понедельник, 13 марта, обновленную стратегию обороны Великобритании, где главным приоритетом называется противодействие угрозе, которую якобы представляют действия России для европейской безопасности.
«Обновленная стратегия обороны Великобритании ничем не обновилась», — заявила Ковитиди в беседе с RT.
Сенатор отметила, что разрушение России столетиями является стратегической задачей Лондона.
Также Ковитиди, комментируя информацию о том, что сама стратегия предусматривает выделение ещё £5 млрд на восполнение запасов снарядов и модернизацию ядерного арсенала, добавила, что эти средства «не спасут страну в случае ядерной войны, которую они фактически финансируют, вооружая Украину против России».
Ранее в этот же день премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что правительство страны в ближайшие два года повысит расходы на оборону на £5 млрд ($6 млрд). Соединенное Королевство планирует довести свои военные расходы до 2,5% ВВП, передает Федеральное агентство новостей.
Половину из этих средств направят на развитие ядерных сил сдерживания, вторая часть пойдет на восполнение запасов переданных Украине боеприпасов и вооружений, пишет REGNUM.
Обновленная стратегия обороны Великобритании содержит новые меры для укрепления экономической безопасности, а также технологических возможностей на фоне роста влияния Пекина, сообщается на сайте kp.ru.
Британские власти планируют обсудить этот вопрос на саммите НАТО, который пройдет летом в Литве, передает НСН.
В начале марта министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что военная техника армии страны на фоне украинского конфликта отчаянно нуждается в замене.
За месяц до этого Уоллес заявлял, что конфликт на Украине показал уязвимость обороны Европы и ее истощение из-за поставок вооружений Киеву.
В свою очередь руководитель комитета по обороне британского парламента Тобиас Эллвуд заявил, что в случае войны Вооруженные силы Великобритании смогут продержаться пять дней, так как военные запасы страны критически истощены.