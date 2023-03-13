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На HBO вышла заключительная серия первого сезона The Last of Us

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Фото: PlayStation Productions
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На телеканале НВО и стриминговом сервисе НВО Мах вышла последняя серия первого сезона постапокалиптики «Одни из нас». Девятый эпизод Look for the Light зрители увидели 12 марта.

Известно, что авторы продлили проект на второй сезон. К главным ролям вернутся Белла Рамси и Педро Паскаль. Даты начала съемок и премьеры пока не названы.

По сюжету контрабандист Джоэл должен вывести выжившую 14-летнюю Элли из зоны карантина. В предыдущем эпизоде ​​подросток столкнулась с группой каннибалов во главе со священником по имени Дэвид. Главные роли исполнили Педро Паскаль (Джоэл) и Белла Рэмси (Элли).

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Ранее, 6 марта, стало известно, что восьмой эпизод сериала The Last of Us посмотрели 8,1 млн человек на HBO Max и линейных телеканалах.

По информации HBO, средняя аудитория первых пяти серий шоу — около 30 млн зрителей.

После выхода на экраны первого эпизода в январе The Last of Us получил высокие оценки от критиков. На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes его одобрило 99% профессиональных критиков и 96% зрителей.

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