Наледь обрушилась на женщину с крыши магазина в Набережных Челнах
В Набережных Челнах в Татарстане с крыши магазина на женщину обрушилась наледь. О случившемся сообщается в Telegram-канале «Челны Online».
Свидетели случившегося вызвали скорую помощь. У 56-летней женщины диагностировали травму головы. Она госпитализирована, уточняет Inkazan.ru.
Проверку информации о падении наледи с крыши начала городская прокуратура. По ее итогам будет решаться вопрос об ответственности собственника здания и контролирующих ведомств, сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на старшего помощника прокурора Татарстана Руслана Галиева.
В минувшую субботу глава республики Рустам Минниханов потребовал усилить контроль за уборкой наледи с крыш зданий. От ее обрушения пострадали ребенок в Бугульме и автомобиль в Казани.
Ранее, 10 марта, сообщалось, что прокуратура Алтайского края проводит проверку обстоятельств схода наледи с крыши многоквартирного дома на 13-летнюю девочку. Она госпитализирована с травмой головы.