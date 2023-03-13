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«Известия» опубликовали кадры последствий обстрела школы в Донецке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли 13 марта Киевский район Донецка.

На видео, которое сделала съемочная группа «Известий», видно пострадавшую от удара школу № 58. В учебном учреждении разбиты окна, осыпалась штукатурка стен и потолка.

В результате обстрела два человека пострадали.

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11 марта мальчик 2015 года рождения погиб в Донецке при обстреле ВСУ. Кроме того, была ранена женщина.

Три жителя Донецка, среди которых подросток, 8 марта пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛДНР из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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