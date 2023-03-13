В центральной и восточной Украине объявлена воздушная тревога

В ряде областей восточной и центральной Украины объявлена воздушная тревога. Об этом 13 марта сообщает официальный ресурс по оповещению населения.

Известно, что сообщения о воздушной тревоге появились в Полтавской области в 12:42 по местному времени (13:42 мск), а позднее аналогичная информация поступила из Днепропетровской и Харьковской областей. Кроме того, сирены воздушной тревоги прозвучали в контролируемых Вооруженными силами Украины (ВСУ) частях Запорожской области и Донецкой Народной Республики (ДНР).

Накануне, 12 марта, в Днепропетровской, Харьковской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области и ДНР была объявлена тревога. Сообщается, что сигнал воздушной тревоги прозвучал в регионах около 00:13 почти одновременно.

9 марта сообщалось, что на севере и в центральной части Украины была объявлена воздушная тревога. Власти Одесской и Харьковской областей на Украине сообщили ранним утром о перебоях с электроснабжением после повреждений объектов инфраструктуры.

Российские войска начали наносить удары по критическим объектам Украины с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.