Жителя Тверской области будут судить за незаконную вырубку леса

В Тверской области передадут в суд уголовное дело по факту незаконной вырубки леса. Житель Зубцовского муниципального округа ликвидировал 48 деревьев.

По данным региональной прокуратуры, мужчина осуществлял вырубку с 6 сентября по 17 октября 2022 года вблизи деревни Ошурково. Обвиняемый добыл порядка 27 кубометров ели. Ущерб государству оценивается более чем в 400 тыс. рублей, пишут «Тверские ведомости».

Уголовное дело было возбуждено по ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»). После вручения копии обвинительного заключения материалы дела будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

В Иркутской области суд вынес приговор в отношении четырех «черных лесорубов», ущерб от деятельности которых оценивается примерно в 1 млн рублей. Злоумышленники рубили лес на территории Куйтунского района.