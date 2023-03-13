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Кинорежиссер Хотиненко прокомментировал итоги премии «Оскар»

Кинорежиссер Хотиненко: итоги премии «Оскар» были ожидаемыми и очевидными
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Российский кинорежиссер Владимир Хотиненко, комментируя по просьбе «Известий» итоги премии «Оскар», заявил, что они были ожидаемыми и очевидными. В частности, он считает, что кинолента «Всё везде и сразу» получила свои награды заслуженно.

«Мы предрекали все итоги «Оскара», и это было очевидно. «Всё везде и сразу» заслужено получил все свои награды. Фильм снят современно, это кино про наш сумасшедший мир. Фильм пришелся, так сказать, ко двору. Главная героиня Мишель Йео прекрасно сыграла свою роль, я в восторге от ее исполнения», — заявил Хотиненко.

Он также отметил, что награда в категории «Лучший актер главной роли», которую получил Брендан Фрейзер, досталась ему абсолютно заслуженно.

«Фрейзер — молодец, проделал большую работу над образом. Сейчас у него, очевидно, будет вторая волна популярности», — подчеркнул Хотиненко.

При этом лауреат Каннского фестиваля и премии «Ника», член Американской киноакадемии Сергей Дворцевой, как он сам рассказал «Известиям», предполагал, что главная награда достанется фильму «Фабельманы», а не «Всё везде и сразу». Тем не менее он отметил, что такие картины сейчас нравятся зрителям, так как это смесь кино и компьютерной игры.

Дворцевой также обратил внимание, что ему не понравилось то, что в категории «Лучший документальный фильм» сразу было ясно, что выиграет картина с политическим подтекстом.

«В номинациях документального кино у меня не было явных фаворитов. Но, пожалуй, больше других все-таки достойна «Оскара» российская короткометражная лента «Выход». Она тоже на актуальную тему изменения климата, но там хотя бы люди находились в уникальном месте и сняли там уникальные кадры», — подчеркнул эксперт.

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Он также рассказал, что, когда попробовал проголосовать на этапе шорт-листа или номинаций, доступ был закрыт, и только перед закрытием голосования ему подтвердили, что доступа «почему-то нет».

«Предложили проголосовать по телефону, но времени уже почти не осталось. А когда шло финальное голосование, то ситуация с доступом повторилась, но мне даже на письма никто не ответил. Полный игнор», — рассказал Дворцевой.

95-я церемония вручения наград Американской академии киноискусств прошла 13 марта. Кинолента «Всё везде и сразу» получила премию «Оскар» как лучший фильм года. Помимо победы в главной номинации фильм также завоевал награды за лучшую актрису, лучшие мужскую и женскую роли второго плана, лучшего режиссера, лучший монтаж и лучший сценарий.

Фильм «Аватар: Путь воды» режиссера Джеймса Кэмерона получил премию «Оскар» в категории «Лучшие визуальные эффекты».

Картине «На Западном фронте без перемен» немецкого режиссера Эдварда Бергера вручили «Оскар» как лучшему фильму на иностранном языке. Статуэтку за лучший мультипликационный фильм получил «Пиноккио Гильермо дель Торо».

Брендан Фрейзер и Мишель Йео получили премию «Оскар» в категории «Лучший актер и актриса главной роли».

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