В Москве мужчина покончил жизнь самоубийством после попытки убить мать

В Москве мужчина попытался убить мать ножом, а после покончил жизнь самоубийством. Как сообщил «Известиям» в понедельник, 13 марта, источник в правоохранительных органах, инцидент произошел накануне вечером.

Молодой человек нанес матери не менее трех ударов ножом в грудь. После этого он закрылся в своей комнате и через некоторое время покончил жизнь самоубийством. Смерть констатировал наряд скорой помощи. Его тело направлено на медэкспертизу.

Женщина была госпитализирована в НИИ им. Склифосовского в отделение интенсивной терапии. С места преступления был изъят лист бумаги с рукописным текстом. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Отмечается, что мужчина ранее не был судим и не состоял на учете в нарко- и психоневрологических диспансерах.

8 марта москвичка нанесла более 60 ножевых ранений своему сожителю во время ссоры. Женщина была ранее судима за убийство. Она признала вину и рассказала, что во время распития спиртного у них произошел конфликт на почве семейных разногласий.