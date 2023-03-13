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В Москве санитар больницы ударил ножом мужчину

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Санитар клинической больницы им. Д.Д. Плетнева нанес ножевое ранение мужчине. Как сообщил «Известиям» в понедельник, 13 марта, источник в правоохранительных органах, инцидент произошел накануне вечером.

Пострадавший доставлен в больницу. Сейчас он находится в реанимации на ИВЛ. По факту происшествия проводится проверка. Нападавший задержан.

10 марта сообщалось, что на севере Москвы мужчина в ходе конфликта ранил топором двух человек. Один пострадавший был госпитализирован, второму оказали помощь вне стационара. Обвиняемого задержали, завели уголовное дело по факту покушения на убийство двух человек.

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