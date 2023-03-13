Страховщики предупредили о росте ДТП без полиса ОСАГО в центре России

«АльфаСтрахование» отмечает рост случаев ДТП без полиса ОСАГО в Центральном регионе России. Об этом говорится 13 марта в релизе, поступившем в «Известия».

Как отмечается в сообщении, курский филиал компании раскрыл схему с незаконным получением выплаты в результате ДТП по несуществующему полису ОСАГО.

Авария случилась в Старом Осколе, где утром в один из дней Hyundai Solaris столкнулся с «ГАС-19521 Клен». Факт ДТП был подтвержден в ГИБДД. Ответственность виновника аварии на ее момент застрахована не была, а страховой полис был оформлен только ближе к 17:00 того же дня, уже после ДТП, что запрещено законодательством.

Страховая компания в силу отсутствия полиса ОСАГО в выплате отказала. Потерпевший обратился к финансовому уполномоченному, который взыскал с «АльфаСтрахования» более 68 тыс. рублей.

«Мы обжаловали это решение в суде, так как по документам оказалось, что авария зафиксирована в 17 часов, якобы в то же время, когда у виновного уже был полис ОСАГО. Суд по ходатайству страховой компании истребовал справки из РЭО ГИБДД УМВД России по городу Старый Оскол и получил подтверждение, что авария произошла утром», — отметила директор курского филиала «АльфаСтрахования» Ольга Качибая.

Она подчеркнула, что водитель «Клена» не имел полиса ОСАГО на момент ДТП. Ответственность за правонарушение понесет истинный виновник.

Качибая обратила внимание, что в последнее время количество водителей без ОСАГО на дорогах растет. При попадании в аварию с таким участником дорожного движения чинить машину придется за свои деньги и взыскивать компенсацию с виновника через суд. Чтобы обезопасить себя, можно оформить полис мини-каско по доступной цене, например «Каско от чужих ошибок» за 2950 рублей.

В феврале сообщалось, что российские автостраховщики в 2022 году выплатили 7,68 млрд рублей по судебным решениям, связанным с ОСАГО. По итогам 2022 года доля судебных выплат по ОСАГО в общем объеме выплат по обязательной автогражданке составила 4,8% против 5,3% в 2021 году.