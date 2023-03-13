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Китайские автомобили остаются популярными в России три недели подряд

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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В России третью неделю подряд китайские автомобили держатся в списке самых продаваемых. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на данные АО «ППК»

Согласно анализу, проведенному специалистами агентства, с 6 по 13 марта в России продали 4784 новых легковых китайских автомобиля — это 39,7% от общего объема продаж. В целом в десятке самых продаваемых машин оказались модели российского и китайского производства.

На втором месте по количеству проданных автомобилей сейчас располагаются машины отечественного производства с долей 36,4% (4392). При этом лидером среди брендов остается LADA: 4 131 автомобиль был продан за минувшую неделю, это 34,3%.

Замыкают тройку лидеров «корейцы», процент продаж которых составил 10,3 (1245 штук). В числе популярных марок производства этой страны оказались Chery (1353 штуки; доля — 11,2%), Haval (1196 штук; 9,9%) и Geely (876 штук; 7,3%), Kia (666 шт.; 5,5%).

В десятке лидеров продаж оказался и внедорожник LADA Niva Travel. Лучшей иномаркой стал кроссовер Haval Jolion. Вместе с этими моделями в числе самых продаваемых эксперты называют LADA Niva Legend, OMODA C5, Chery Tiggo 4 PRO, Geely Atlas Pro, Chery Tiggo 7 PRO и Haval F7x. В топ-10 оказались еще две марки из Поднебесной — EXEED и OMODA.

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Ранее, 9 марта, министерство промышленности и информатизации показало фотографии нового китайского электромобиля Chery eQ7. Электрокар с мощностью двигателя 210 л.с. и размерами кузова 4675 х 1910 х 1660 мм при колесной базе 2830 мм. поступит в продажу во второй половине 2023 года, его стоимость составит 150–200 тыс. юаней (1,63–2,1 млн рублей).

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