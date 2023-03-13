Песков назвал элементом политизации вручение «Оскара» фильму о Навальном

Вручение премии «Оскар» документальном фильму «Навальный» может быть политизировано. Об этом 13 марта заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Я не могу судить о качествах этой документальной ленты, потому что я не смотрел. Поэтому, наверное, было бы нелогично что-либо говорить. Но, хотя не смотрел, смею предположить, что здесь есть определенный, конечно, такой элемент политизации темы, Голливуд тоже не гнушается иногда темой политизации своей работы, такое бывает», — сказал он на брифинге.

95-я церемония вручения наград Американской академии киноискусств состоялась 13 марта. Фильм «Навальный» одержал победу в номинации «Лучший документальный полнометражный фильм». Режиссером картины является Дэниэл Роэр.

Кинолента «Всё везде и сразу» получила премию «Оскар» как лучший фильм года. Помимо победы в главной номинации фильм также завоевал награды за лучшую актрису, лучшие мужскую и женскую роли второго плана, лучшего режиссера, лучший монтаж и лучший сценарий.