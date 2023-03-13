Воду в Белгородском водопроводе признали абсолютно безопасной

Жители Белгородской области получают абсолютно безопасную воду. Об этом сообщили в администрации Староосколького округа. Там назвали фейком информацию о том, что в питьевой воде превышено содержание хлора.

В администрации Староосколького округа подтвердили, что уровень содержания остаточного хлора в питьевой воде увеличился, но только в накопительных резервуарах на насосных станциях. Это необходимо для того, чтобы воду обеззаразить, пишет Бел.ru.

Также в администрации отметили, что сотрудники водоканала каждый час проверяют воду на содержание остаточного хлора. По последним данным, в точках потребления во всех районах города концентрация остаточного хлора колеблется от 0,27 до 0,39 мг/дм3. Это не несет никакой опасности для здоровья.