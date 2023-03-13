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Реку Тулу в Новосибирской области обследуют из-за подтоплений

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Минприроды Новосибирской области провели обследование реки Тулы на предмет ее загрязнения. Жители садового товарищества «Энергетик» Сад № 2 пожаловались на то, что их участки подтапливает. Они предположили, что в воду реки сливают технические отходы.

Материалы выездных обследований и результаты лабораторных исследований отправлены в природоохранную прокуратуру. В отношении собственника канализационной трубы, из которой идет сброс сточных вод на местность, будут приняты меры, сообщил VN.ru региональный министр экологии Евгений Шестернин.

Агентство напоминает, что ранее стала известна причина загрязнения реки Нарниста в Новосибирске. Выяснилось, что ее загрязняли сточные воды из психиатрической больницы. Из-за этого вода в реке приобрела коричневый цвет. В воде Нарнисты нашли следы фекальных отходов и других вредных веществ.

Ранее в Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения опровергли вероятность распространения радиации из-за поднятия уровня воды в реке Уж в Чернобыльской зоне.

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