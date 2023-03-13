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Полиция займется дракой продавца и покупателя в магазине Томска

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Правоохранительные органы Томской области проводят проверку после конфликта между сотрудницей магазина и покупателем. Инцидент произошел в магазине в поселке Зональная Станция Томского района. Во время потасовки сотрудница магазина получила травмы.

Ранее в соцсетях появились сообщения, что 12 марта около 20:40 в магазине «Мария-Ра» на Зеленой улице подрались кассир и покупатель. В результате продавщица, девушка 1995 года рождения, потеряла сознание, уточняет РИА «Томск».

Сотрудники полиции изучают записи с камер видеонаблюдения. Очевидцев просят обращаться в ОМВД по Томскому району.

Ранее, 10 февраля, сообщалось, что в Москве рядом с универмагом на Комсомольской площади охранник избил мужчину в ходе конфликта. После драки мужчина был госпитализирован. У него были диагностированы открытая черепно-мозговая травма и три перелома на лице.

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