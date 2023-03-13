В Кремле поприветствовали шаги по снижению напряженности между Тегераном и Эр-Риядом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 13 марта, во время беседы с журналистами заявил, что Россия поддержит любые шаги, которые поспособствуют снижению уровня напряженности между Ираном и Саудовской Аравией.

«Мы приветствуем любые шаги, которые могут способствовать <…> активизации диалога в регионе, в весьма нестабильном регионе, тем более когда речь идет о таких ключевых региональных игроках, как Саудовская Аравия и Иран», — подчеркнул он.

10 марта стало известно о подписании договора между Ираном и Саудовской Аравией о возобновлении отношений и открытии посольств в течение двух месяцев.

Соглашение было достигнуто по итогам переговоров между главой Высшего совета национальной безопасности Ирана и его саудовским коллегой в Пекине. В дальнейшем главы МИД двух государств намерены встретиться для обсуждения реализации соглашения.

Дипломатические отношения Ирана и Саудовской Аравии были прерваны в 2016 году из-за нападений на саудовские представительства протестующих против казни шиитского богослова Нимра ан-Нимра.

1 ноября минувшего года американская газета The Wall Street Journal написала о передаче Эр-Риядом Вашингтону данных о «неизбежной атаке» Ирана на цели в Саудовской Аравии. Сообщалось, что целью Ирана якобы является отвлечение внимания от внутренних протестов.

Министерство иностранных дел Ирана 2 ноября опровергло заявления о готовящемся нападении на Саудовскую Аравию. Представитель министерства Насер Канаани указал на продолжение Ираном политики добрососедства на основе взаимного уважения и в рамках международных принципов и правил. С его слов, республика продолжит налаживать конструктивное взаимодействие с соседями.

На следующий день эксперты в беседе с «Известиями» назвали информацию о якобы плане Ирана напасть на Саудовскую Аравию провокацией в интересах Вашингтона для усиления давления на Тегеран.