Тяжело переболевших коронавирусом жителей Карелии обследуют

Жители Карелии, которые тяжело перенесли коронавирус, должны будут пройти еще одно обследование. Они находятся в группе риска по развитию многих заболеваний, пояснил глава республиканского минздрава Михаил Охлопков.

По словам министра, которые приводит ИА «Карелinform», граждане, перенесшие COVID-19 средней и тяжелой степени, из-за резко ослабленного иммунитета могут подхватить и другие инфекционные заболевания, в том числе туберкулез.

Таким пациентам предложат пройти дополнительное обследование — постановку иммунологической кожной пробы для оценки наличия или отсутствия скрытой туберкулезной инфекции. Пробу оценит врач-фтизиатр, который разъяснит результат пробы и даст соответствующие рекомендации.