Соревнования по снегоступингу провели в Мурманске

В Мурманске, в Долине уюта, в рамках 63-го Праздника Севера среди учащихся провели соревнования по снегоступингу и лыжным гонкам. За золото Полярной Олимпиады боролись порядка 150 воспитанников школ-интернатов, учреждений дополнительного образования и коррекционных школ.

Победителями лыжной эстафеты признали учеников Кандалакшской и Кильдской коррекционных школ. А первое место в эстафете на снегоступах заняли ученики детско-юношеской спортивно-адаптивной школы № 15. В командном зачете победил Кандалакшский район, на втором месте — команда Оленегорска, а на третьем — Мурманск.

Соревнования в рамках программы Праздника Севера продолжатся в Мурманской области до 16 апреля. В Мончегорске 14 марта пройдут соревнования по хоккею с мячом, а 19 марта соревнования по альпинизму примет Кандалакша, сообщает ИА «Би-порт».