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В Кремле не увидели предпосылок для перехода ситуации на Украине к миру

Песков: пока предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло нет
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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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На Украине пока нет предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 13 марта.

Так представитель Кремля прокомментировал информацию о том, что бывший глава Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер призвал создать контактную группу для разработки решения по мирному урегулированию конфликта на Украине.

«Пока никаких предпосылок для перехода процесса в мирное русло нет. Для нас абсолютным приоритетом продолжает оставаться и будет оставаться всегда достижение поставленных целей», — сказал Песков.

Он также добавил, что в настоящий момент поставленные Россией цели могут быть достигнуты только военным путем.

«Для переговоров сейчас нет весомых предпосылок»
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Ранее, 12 марта, Ишингер написал в статье для немецкой газеты Tagesspiegel, что сейчас не может идти речи о требовании от киевского режима о «готовности к переговорам», но запустить мирный процесс для Украины уже давно пора. Экс-глава Мюнхенской конференции призвал к созданию контактной группы, которая сможет «сформировать ядро или по меньшей мере часть посреднической группы», если наступят переговоры. По его мнению, в группу должны войти такие страны, как США, Франция, Великобритания и Германия.

До этого, 7 марта, Песков также заявлял, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло нет. Тогда он добавил, что Россия добивается поставленных целей путем проведения спецоперации.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Турции. Позднее Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября украинский лидер Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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