Козы погибли во время паводка в одном из сел Саратовской области

В Балтийском районе Саратовской области во время паводка от талых вод в одном из сел пострадали дома и дороги. Река Алай, протекающая у села Царевщина, вышла из берегов.

Как рассказали местные жители ИА «Взгляд-инфо», у некоторых владельцев хозяйств из-за паводка погибли козы. Люди с трудом передвигаются по улицам. На фото, присланных в редакцию, видно, что комнаты в домах затоплены, улицы и дома заливают потоки воды.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области уровень реки Медведица в Петровском районе поднялся до 3,8 м. Из-за этого подтопленными оказались 490 домов. В связи с резким подъемом воды был введен режим повышенной готовности. Жителей населенного пункта по желанию эвакуировали.