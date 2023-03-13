Более 10 улиц Тамбова оставят без электричества

В Тамбове в понедельник, 13 марта, отключат электричество в домах на 14 улицах. Причина — проведение ремонтных работ.

На 11 улицах света не будет до 16 часов. Это связано с ремонтом воздушной линии. Еще на трех улицах электричество отключат до 16:30 в связи с ремонтом трансформаторной подстанции, уточняет ИА «ОнлайнТамбов.Ру».

Предыдущее крупное отключение электроэнергии было в Тамбове 7 марта. Света не было в зданиях на 17 улицах. Это тоже было связано с ремонтными работами на воздушной линии и на трансформаторной подстанции.