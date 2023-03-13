Пострадавший в пожаре склад восстановят в подмосковной Истре

В городском округе Истра начали реконструировать сгоревшие складские помещения онлайн-ритейлера OZON. Разрешение на начало строительных работ получил застройщик ООО «ОРИЕНТИР ЗАПАД-1».

Общий объем инвестиций превышает 3,5 млрд рублей. На территории многофункционального комплекса должны восстановить складские помещения. Общая площадь новых корпусов составит порядка 100 тыс. кв. м, уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее, 11 марта, сообщалось, что подмосковная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств пожара на складе с пластиком в Рузском городском округе. При наличии нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования. О возгорании в цехе в поселке Колюбакино Рузского городского округа стало известно в ночь на субботу. Кровля здания обрушилась на площади 3,5 тыс. кв. м.