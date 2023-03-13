Кличко рассказал о планировавшейся зимой эвакуации жителей Киева

Киевские власти в январе были готовы призвать население города к эвакуации из-за перебоев с электроэнергией. Об этом 13 марта рассказал мэр Киева Виталий Кличко в интервью немецкому изданию RND.

«Самый сильный блэкаут длился 14 часов. Не было ни электричества, ни воды, ни отопления», — сказал Кличко.

По словам киевского градоначальника, избежать эвакуации помогли круглосуточная работа энергетиков и коммунальщиков, а также поставленные ФРГ системы противовоздушной обороны IRIS-T.

Ранее, 9 марта, премьер-министр страны Денис Шмыгаль сообщил, что на территории восьми регионов Украины поражены объекты энергетической инфраструктуры.

После в энергохолдинге ДТЭК сообщили, что три теплоэлектростанции получили повреждения. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что 40% жителей города остались без отопления в связи с экстренными отключениями энергии. Он добавил, что водоснабжение при этом работает в штатном режиме.

Власти Киева ввели аварийные отключения света из-за дефицита в энергосистеме Украины 6 февраля. Отмечалось, что введенные ранее графики экономии в условиях аварийного отключения действовать не будут. На всех поврежденных энергообъектах в усиленном режиме продолжают вестись ремонтные работы, уточнили в администрации.

Ранее, 1 января, глава правления энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что в стране может произойти полный блэкаут из-за ударов по инфраструктуре.

Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.