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В Кремле не исключили поездку Путина на саммит G20

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Фото: REUTERS/ANI
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Участие президента России Владимира Путина в саммите «Группы двадцати» (G20) в Индии не исключено. Об этом 13 марта заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Этого нельзя исключать, Россия продолжает полноформатное участие в «двадцатке», намерена и дальше это делать, но решение пока не принималось», — сказал официальный представитель Кремля на брифинге.

Было и Бали: как G20 обсуждал мир на Украине
И почему на этот раз Запад не стал бойкотировать российскую делегацию

Ранее, 2 марта, в ходе саммита глав МИД «большой двадцатки» состоялся разговор между госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Блинкен рассказал, что обратился к министру иностранных дел РФ с призывом отменить решение о приостановке участия в Договоре о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), о чем Путин объявил 21 февраля в рамках своего послания Федеральному собранию.

Также в диалоге Блинкен подчеркнул, что США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и призвал освободить осужденного за шпионаж американца Пола Уилана, который был задержан в Москве в конце декабря 2018 года. Всего разговор на полях саммита в Нью-Дели продолжался 10 минут.

Помимо этого, Лавров в ходе своего выступления на заседании глав внешнеполитических ведомств G20 указал, что страны Запада принесли в жертву своим амбициям по Украине все вопросы, которые должны создавать «сердцевину» повестки саммита G20. Помимо этого, российский министр заявил, что ряд западных делегаций превратил работу над повесткой дня «Группы двадцати» в балаган, и извинился за их поведение.

Саммит G20 в 2023 году пройдет в индийском Нью-Дели с 9 по 10 сентября. Предыдущее собрание лидеров «двадцатки» прошло 15 и 16 ноября 2022 года на Бали.

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