Киселев рассказал о запуске Всероссийского конкурса военной фотожурналистики

Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня», журналист, телеведущий Дмитрий Киселев в понедельник, 13 марта, рассказал о запуске Всероссийского конкурса военной фотожурналистики.

Главной его целью Киселев назвал создание хроники «подвигов нашего времени в борьбе с неонацизмом за справедливый мир».

«Мы открываем двери всем журналистам российских СМИ, предоставляем уникальную возможность объединить усилия и показать всю правду, весь героизм наших людей через фотографию», — подчеркнул гендиректор «России сегодня».

Он также отметил, что цель конкурса — широко раскрыть смысл понятия «подвиг».

13 марта медиагруппа «Россия сегодня» анонсировала проведение среди российских журналистов конкурса фотографий, сделанных в зоне специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. В конкурсе будет две категории — «Одиночная фотография» и «Фотографическая серия». Снимки должны быть посвящены двум основным темам: воинскому долгу военнослужащих и добровольцев, а также труду волонтеров и мирных граждан по восстановлению новых регионов России. Завершится конкурс 27 апреля.

Россия 24 февраля прошлого года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в Луганской и Донецкой народных республиках в результате обстрелов со стороны украинских военнослужащих.

В сентябре того же года по итогам референдумов в состав Российской Федерации вошли ЛНР и ДНР, а также Херсонская и Запорожская области.